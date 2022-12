A competirem na liga espanhola, os basquetebolistas argentinos Juan Fernandez (Fuenlabrada) e Nicolás Laprovittola (Barcelona) viveram um domingo de emoções fortes e demonstrativas com o título mundial de futebol da Argentina no Qatar, no último domingo.

Enquanto a equipa do Fuenlabrada fazia o aquecimento para o jogo ante o Baskonia, Juan Fernandez, a assistir ao desempate por penáltis através do telemóvel e após o pontapé decisivo de Montiel, levantou-se e saiu disparado a correr para a zona de acesso aos balneários a festejar, voltando de novo para o terreno de jogo com comemorações efusivas pelo título.

Ao mesmo tempo, no balneário do Barcelona, antes do jogo com o Unicaja, Nicolás Laprovittola, à semelhança de Fernandez o único argentino no plantel da sua equipa, viveu de forma emocionante a decisão do Argentina-França nos penáltis e os festejos nas instalações do Palau Blaugrana falam por si.