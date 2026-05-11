Em final de contrato, Paulo Dybala admite uma mudança de ares no verão. O avançado da Roma deu uma entrevista à Sky Sports neste domingo, após a vitória sobre o Parma, para a Serie A, em que admite o encerramento de um ciclo.

«A verdade é que também gostaria de saber o que o futuro me reserva. A realidade é que o meu contrato termina após estes dois jogos e a única coisa que posso dizer é que talvez o dérbi seja o meu último jogo perante os adeptos da Roma, no Estádio Olímpico», afirma.

«Se a decisão já foi tomada? Não, mas é o que diz o contrato. Ninguém do clube me contactou ainda sobre uma renovação. Também gostaria de saber o que o futuro reserva. O meu contrato diz que vou deixar a Roma após os próximos dois jogos. O que penso eu? Vou guardar a minha opinião para mim; vamos ver o que acontece», concluiu o argentino.

Ao fim de quatro anos, o jogador de 32 anos cumpriu a quarta temporada ao serviço dos romanos. Foi também aquela em que menos jogou - 25 encontros. Joga em Itália há 14 anos e tem sido associado a clubes argentinos.