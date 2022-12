Depois de ter sido decisivo na conquista do título mundial frente à França, o argentino Emiliano Martínez não perdeu a oportunidade de provocar a equipa francesa, sobretudo Mbappé.

Após festejar a conquista do Campeonato do Mundo na capital Buenos Aires, «Dibu», como é conhecido, foi recebido na sua cidade natal, Mar del Plata, e comentou as grandes penalidades falhadas pelos gauleses, mais precisamente a de Tchouaméni.

«Quando defendo o primeiro penálti, percebi que o outro rapaz [Tchouaméni] estava nervoso. Tentei jogar mentalmente e ele rematou para fora. Cag**-se todo», afirmou o guardião do Aston Villa.

Martínez falou também de Lionel Messi, considerando que é o melhor jogador da história do futebol e que tinha o sonho de lhe dar um título pela seleção argentina.

«É o melhor jogador do planeta. O meu sonho era dar-lhe um título pela seleção. Não restam dúvidas de que é o melhor jogador de toda a história», referiu.