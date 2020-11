Diego Maradona ainda estava vivo na manhã de quarta-feira, segundo revela agora um relato de um dos enfermeiros que estava encarregue de controlar da saúde do antigo craque que foi sepultado na quinta-feira à noite. Um testemunho que contraria a versão do advogado do antigo jogador, Matías Morla, que tinha dito que Maradona tinha estado doze horas sem assistência médica.

«Antes de terminar o meu turno, às 6h30 da manhã, entrei no quarto e Maradona estava vivo. Controlei-o. Estava a descansar e a respirar», contou o referido enfermeiro às autoridades.

Antes disso, Maradona tinha sido visto por um sobrinho, Jony, às 23 horas do dia anterior. As primeiras pessoas que encontraram Maradona já sem vida foram o seu psiquiatra e a sua psicóloga que terão entrado no quarto do antigo jogador por volta das 11h30 de quarta-feira.

No quarto estavam apenas duas sandes de pão de forma, intocadas, que a cozinheira tinha deixado na véspera para Maradona jantar. Também havia várias caixas de um medicamento contra a acidez estomacal, como o Reliveram e Taural. Todos os remédios que estavam junto do jogador tinham sido receitados e já foi descartada a possibilidade de estarem relacionados com a sua morte.