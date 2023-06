Já a gozar um período de férias, Enzo Fernández fez nas redes sociais a retrospectiva de uma época iniciada no Benfica, terminada no Chelsea e que teve como ponto alto a conquista do Mundial 2022 pela Argentina e a distinção de jogador jovem da competição realizada no Qatar.

Na mensagem, o médio argentino não esqueceu o clube no qual se projetou e que lhe permitiu ser chamado para o Mundial e transferir-se depois por 121 milhões de euros para a Liga inglesa.

«Vivi muito em apenas um ano. Estou agradecido ao máximo ao Benfica e aproveito para felicitar todos os benfiquistas pelo título obtido!! Depois, chegou o momento de tocar o céu com as mãos tendo a oportunidade de vestir num Mundial a mais linda (camisola), a celeste e branca e pode e poder alcançar o ansiado título. Faltava ainda um ano e meio para o fim da época e apareceu a oportunidade de cumprir mais um sonho», escreveu já sobre a possibilidade de jogar na Premier League e no Chelsea.

Sobre os Blues, Enzo reconheceu que as coisas não correram como o pretendido. «Feliz e, mais do que feliz por tudo o que vivi este ano, seguimos em frente com a seleção e com o Chelsea, ainda que o primeiro semestre (no Chelsea) não foi como todos desejávamos. Sabemos que este é um projeto sério, com gente que busca o melhor para o clube e este ano vamos demonstrá-lo», afirmou convicto.

O Chelsea terminou a Premier League no 12.º posto com 44 pontos, menos 45 (!) do que o campeão Manchester City e mais dez do que a primeira equipa abaixo da zona de despromoção.