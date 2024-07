Enzo Fernández já reagiu à polémica instalada entre argentinos e franceses, devido aos cânticos dos jogadores sul-americanos nos festejos da conquista da Copa América, com insultos racistas dirigidos aos gauleses.

O médio do Chelsea recorreu às redes sociais para pedir desculpa e garantiu que é contra qualquer forma de discriminação.

«Quero pedir sinceras desculpas por um vídeo publicado no meu canal do Instagram durante as comemorações da seleção nacional. A música inclui linguagem altamente ofensiva e não há absolutamente nenhuma desculpa para estas palavras. Eu mantenho-me contra qualquer tipo de discriminação e peço desculpas por ter sido apanhado na euforia das nossas celebrações da Copa América. Aquele vídeo, aquele momento e aquelas palavras não refletem as minhas crenças ou o meu caráter. Lamento muito», escreveu o ex-Benfica no Instagram.

A publicação de Enzo Fernández surge poucas horas depois de Wesley Fofana, companheiro do argentino no Chelsea, ter criticado os cânticos racistas dos jogadores da albiceleste. De resto, outros jogadores dos «blues» deixaram de seguir Enzo nas redes sociais.

Segundo a imprensa inglesa, o emblema londrino está a investigar a situação