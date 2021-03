Claudia Villafañe, ex-mulher de Diego Armando Maradona e com quem o ex-futebolista teve duas filhas (Dalma e Gianinna), acusou o advogado Matías Morla de ter El Pibe sob sequestro nos últimos tempos de vida.

«Quer que eu fique com a má da fita e não sou! Quer defender o indefensável. Está a defender uma pessoa que tinha Diego sequestrado e tudo o que as minhas filhas disseram veio a confirmar-se», disse durante uma chamada telefónica para um programa da América TV, no qual participava o representante legal do ex-advogado de Maradona.

Claudia Villafañe disse que Maradona era visto por Matías Morla, e por quem privava diariamente com ele, como uma «galinha dos ovos de ouro» e acrescentou que os áudios difundidos no passado fim de semana no site Infobae suportam essa consideração.

«Não deixes que a Ginaninna o leve. Tens de te encarregar disso. Sele ele for com ela perdemo-lo. O trabalho de todos depende disto e o trabalho de uitas pessoas depende de mim. Tranquilo: se me safar desta, há prata para todos», é possível escutar em declarações que o Infobae atribui a Maximiliano Pomargo, assistente de Maradona e cunhado de Morla.

A antiga esposa do ex-futebolista, falecido a 25 de novembro de 2020, garantiu que, ao contrário do que tem sido dito, mantinha uma boa relação com Maradona, apesar das disputas legais que travavam. «Tenho no meu telemóvel chamadas do Diego no dia 21 de novembro. Para que vejam que ele falava comigo. Lá por não o fazermos em público e por não contarmos tudo o que fazíamos quando nos juntávamos em casa das minhas filhas, não quer dizer que não falássemos. Sabíamos separar muito bem as coisas.»

«As coisas estão a conhecer a luz do dia e a Justiça prevalecerá. E que os culpados paguem, sejam quem forem. É a única coisa que peço. Oxalá se faça justiça. Que seja preso quem tiver de ser», acrescentou Claudia Villafañe.

Até ao momento, sete pessoas que faziam parte da equipa médica que acompanhava Maradona estão a ser investigadas pelas autoridades. O neurocirurgião Leopoldo Luque, médico pessoal de El Pibe, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, a médica Nancy Forlini, o coordenador dos enfermeiros Mariano Perroni e Ricardo Almirón e Dahiana Gisela Madrid, ambos enfermeiros.