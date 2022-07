O uruguaio Álvaro Pereira, que representou o FC Porto entre 2009 e 2012, iniciou a carreira de treinador ao serviço do Defensores de Cambaceres, da quinta divisão argentina.

Terminada a carreira de futebolista em 2021 no Estudiantes de Mérida, da Venezuela, «El Palito» revela que preparou-se para assumir esta nova função no mundo do futebol.

«Os futebolistas morrem duas vezes. A primeira morte acontece quando deixas de jogar. Ainda somos muito jovens e temos ali uns anos de vazio e depressão. São poucos os que conseguem continuar no futebol. E a segunda morte, enfim, é a morte natural. Preparei-me para o primeiro falecimento, tirei o curso de treinador e estou pronto a organizar as tropas», afirmou o agora treinador de 36 anos em conferência de apresentação no clube argentino.

Pereira que disputou dois Campeonatos do Mundo pelo Uruguai, abordou com humor a «possível» vinda do compatriota Luis Suarez para Defensores de Cambaceres.

«Pode vir para cá, tem lugar na equipa», brincou.

Em três temporadas ao serviço do FC Porto, Álvaro Pereira conquistou dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, três supertaças e uma Liga Europa.