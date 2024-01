Anabelia Ayala, ex-namorada do antigo jogador do Benfica e Sp. Braga Oscar Benitez, foi encontrada morta na sua casa, na madrugada da passagem de ano. A informação foi confirmada pela família da mulher, que acusa o futebolista de constante assédio mesmo estando em prisão domiciliária.

De recordar que Benítez foi, por duas vezes, acusado de violência doméstica pela ex namorada e agrediu brutalmente o pai da mulher em fevereiro de 2023. O casal viveu junto em 2019, no México, mas pouco tempo depois Anabelia Ayala regressou à Argentina, por ter sido alvo de violência por parte do futebolista.

Desde então, Benítez nunca deixou a antiga companheira em paz e chegou mesmo a estar detido durante seis meses. Agora, estava em prisão domiciliária, mas a família da mulher afirma que o jogador nunca cumpriu a sentença e que Benítez terá mesmo estado na casa da vítima no dia 30 de dezembro. O caso já está a ser investigado pelas autoridades.