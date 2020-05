O ex-Sporting Maurício Hanuch, que foi internado em estado crítico no final de abril devido a um cancro no estômago, deixou os cuidados intensivos, revelou a sua irmã Yanina.



«Felizmente o meu irmão já saiu dos cuidados intensivos e passou para uma sala comum. Está a evoluir muito bem. Os médicos nem acreditam», disse, em conversa no programa «Independiente Campanas del Infierno».



Apesar de ter dado sinais de melhoria, o antigo médio argentino ainda não tem data para deixar o hospital. «O nosso pai foi vê-lo hoje e estava muito feliz. Fala pouco, mas percebe-se muito bem tudo o que diz. Ele é muito importante para nós, somos uma família muito unida», concluiu.



Hanuch, recorde-se, já venceu uma batalha contra um cancro nos rins.



Maurício Hanuch foi contratado pelos lões em 1999, juntamente com Julian Kmet, mas depois foi cedido, a meio da época ao Estudiantes. Nas temporadas seguintes foi ainda cedido pelo Sporting ao Santa Clara e, depois, ao Badajoz.