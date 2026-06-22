Internacional
Há 56 min
Fernando Gago recebe alta após enfarte sofrido em conferência de imprensa
Treinador argentino vai continuar a recuperação em casa
Treinador argentino vai continuar a recuperação em casa
Fernando Gago teve alta nesta segunda-feira após o enfarte agudo do miocárdio sofrido em plena conferência de imprensa na passada quinta-feira
O treinador dos chilenos do Universidad de Chile escalpelizava o triunfo sobre o O´Higgins por 2-0 quando se sentiu mal e teve de abandonar a sala de imprensa.
Transportado de urgência para um hospital, o ex-futebolista de 40 anos foi operado de urgência. «Nas últimas horas evoluiu favoravelmente e sem compplicações, pelo que a equipa médica determinou a sua alta. A partir de agora, o seu acompanhamento cardiológico será realizado de forma ambulatória», informou a Clínica Alemana, onde Fernando Gago foi submetido a uma angioplastia para restabelecer a irrigação sanguínea do coração.
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