Primeiro a Copa América, nos próximos meses de junho e julho, e depois o Campeonato do Mundo. Estas são as provas no horizonte da seleção argentina, e porventura as últimas oportunidades para Lionel Messi conquistar um troféu pela «albiceleste. Uma perspetiva individualista, é certo, mas que reflete até o pensamento de outros futebolistas argentinos.

«É a única coisa que lhe falta na carreira. É o jogador que mais ganhou em todo o mundo. Toda a gente deseja que ganhe, só pela circunstância de ser ele. Para mim seria um prazer e uma honra conquistar algo com ele. Seria algo incrível», começou por dizer Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa, em entrevista à agência EFE.

«Ficaria mais feliz se ele ganhasse a Copa América ou o Mundial do que se fosse eu. Como argentino», reforçou logo de seguida.

Emiliano Martínez ainda nem é internacional argentino, mas esse sonho está cada vez mais presente, por força das boas exibições ao serviço do Aston Villa.

«Sonho com isso desde os seis anos. Desde que comecei a sonhar que quis ser o guarda-redes da seleção argentina. É algo que prometi ao meu pai desde muito cedo, antes de ir para o Independiente. É algo que vou cumprir. Não sei se será este ano, no próximo ou daqui a cinco anos, mas penso que estou no caminho certo», afirmou o guarda-redes de 28 anos.

Após uma década de ligação ao Arsenal, clube pelo qual fez apenas 38 jogos, Emiliano Martínez decidiu sair para o Aston Villa, clube onde tem sido titular.

«Quis mudar. Penso que triunfei, pois saí com dois títulos debaixo do braço, a jogar num dos melhores clubes do mundo. Não saí como fracassado. Mostrei o que tinha de fazer e que me podiam ter dado uma oportunidade antes, mas saí feliz», explicou.

Emiliano chorou mesmo depois da conquista da Taça de Inglaterra, mas «não por ser uma final, antes por ter superado as frustrações».

«Foram muitos anos de sofrimento, e passar mal por não ter a minha oportunidade. Não por falta de mérito, mas por não me davam», acrescentou o guarda-redes, que revelou ainda trabalhar com um psicólogo há algum tempo.