Ezequiel Garay, antigo internacional argentino do Benfica e do Valencia, pendurou as botas há dois meses, depois de uma série de lesões que o afastaram dos relvados e, esta terça-feira, anunciou que o seu futuro passa agora pelo investimento imobiliário.

«Aqui apresento-vos a minha nova etapa», anuncia o antigo defesa numa publicação no Instagram, onde aparece num estaleiro de obras. «Um grande projeto no qual já venho a trabalhar há dois anos com muita ilusão. Todos temos sonhos na vida e eu tenho um que hoje posso dizer que já se cumpriu: Gargor Luxury State», acrescentou em alusão ao consórcio com quem está a trabalhar na cidade de Valência.