O Argentina-Brasil da última madrugada terminou com um triunfo esclarecedor dos campeões do mundo, por 4-1, num jogo quentinho e envolvido em confusões, sobretudo com Raphinha. Os jogadores argentinos partiram para cima do brasileiro, devido às declarações antes do jogo, mas o selecionador da «albiceleste» terá perdoado o ex-Sporting e Vitória de Guimarães.

Numa imagem que já circula nas redes sociais, partilhada por um adepto, é possível ver Scaloni a abraçar Raphinha no túnel, ainda antes do apito inicial.

«Eu desculpo o Raphinha, sei que ele não falou de propósito, ele defendeu a sua equipa. Logicamente, depois damos importância porque preferimos que o jogo seja quente, mas a Argentina, no final, com ou sem declarações, ia fazer o seu jogo. Estou convencido de que ele não quis ofender ninguém», disse o selecionador argentino após a partida, citado pelo Olé.