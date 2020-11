Diego Armando Maradona será sepultado esta quinta-feira na localidade de Bella Vista, na zona oeste de Buenos Aires, capital da Argentina.

O ex-jogador, que morreu esta quarta-feira aos 60 anos, vai a enterrar no Jardín de Bella Vista, um cemitério privado de 13 hectares no qual se encontram também os restos mortais da mãe, Tota, e do pai, Diego, falecidos em 2011 e 2015, respetivamente.

O velório de Maradona, que decorre na Casa Rosada, Palácio Presidencial da Argentina, tem hora prevista para terminar às 19h00 (16h00 na Argentina), mas a elevada afluência de pessoas até ao local poderá fazer com que o horário seja estendido.