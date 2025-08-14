No dia em que completou 18 anos, Franco Mastantuono foi formalmente apresentado como jogador do Real Madrid, proveniente do River Plate.

Numa cerimónia realizada na sala de imprensa do centro de treinos em Valdebebas (arredores de Madrid), Florentino Pérez lembrou uma das maiores lendas do clube merengues: Alfredo Di Stéfano também argentino e formado no River Plate. «Quero fazer uma especial menção ao River Plate, um dos clubes mais laureados da América do Sul. O clube tem uma ligação histórica e sentimental com o Real Madrid pelos muitos jogadores que compartilhámos e onde se formou uma das maiores lendas do Real Madrid: o nosso sempre querido e recordado Alfredo Di Stéfano, que chegou a ser presidente honorário do Real Madrid. Estou seguro de que ele estaria muito orgulhoso deste momento.»

O líder dos merengues mostrou-se confiante na adaptação de Mastantuono: «O talento e carácter dos teus compatriotas que jogaram no Real Madrid estiveram bastante presentes nas conquistas deste clube e estamos convencidos de que também tu nos vais ajudar a aumentar o maior palmarés da história do futebol.»

O presidente do Real Madrid destacou ainda alguns dos recordes de precocidade do jovem extremo: «Estás aqui depois de seres o jogador mais jovem de sempre a estrear-se pela seleção argentina em jogos oficiais com apenas 17 anos 9 meses e 22 dias. Também foste um dos 3 jogadores mais jovens a estrearem-se pelo River Plate com apenas 16 anos e o mais jovem a marcar um golo. Este ano conquistaste o teu primeiro título, quando venceste a Supertaça da Argentina.»

Franco Mastantuono, por seu lado, mostrou-se emocionado: «É um dia muito especial para mim, um concretizar de um sonho como jogador e como pessoa chegar a um clube como o Real Madrid, o maior clube do mundo. Vai ser um dia que irei recordar para sempre e prometo que vou dar a vida por esta camisola.»

«Quero agradecer ao Presidente e ao Xabi por confiarem em mim e a todas as pessoas que trabalham cá pela maneira como fui recebido», acrescentou.

O jogador vai vestir a camisola número 30 nos merengues.