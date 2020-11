Sergio Goycochea, antigo guarda-redes do River Plate e da seleção da Argentina, titular nos Mundiais de 1990 e 1994, não conseguiu conter as lágrimas num programa de televisão em que dava conta da sua profunda amizade com Diego Maradona. A emoção do antigo guarda-redes acabou por contagiar a jornalista que também acabou por chorar.

O antigo guarda-redes é um dos comentadores habituais do programa Noche del Diez, programa de desporto inspirado em Maradona que está no ar desde 2005 e que já chegou a contar, na fase inicial, com a participação do próprio Maradona. O guarda-redes apresentou-se no estúdio poucas horas depois de ter estado no velório e não conseguiu conter a emoção.

«A última vez que tinha estado na Casa do Governo (Casa Rosa) tinha sido em 1990, na varanda a festejar com os adeptos o vice-campeonato do Mundial de Itália. Trinta anos depois voltei para me despedir deste companheiro que tinha estado ao meu lado na varanda. É muito forte. Bom, mas…a vida é assim, são as imagens que te passam. Estava a dizer no camarim que não queria chorar, porque pode parecer uma coisa barata, um golpe baixo, mas não. Custa muito porque é uma parte da tua vida que se vai…Peço desculpa», referiu antes de levar as mãos à cara para esconder as lágrimas que já lhe corriam pelo rosto.

Visivelmente emocionado, Goycochea ainda prosseguiu. «Quando o vi no caixão pensei que era mentira, entendes? Com toda a energia que ele tinha. Peço desculpa», disse antes de voltar a ser tomado pela emoção.

Ora veja: