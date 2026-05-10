Anda uma equipa a lutar por um bom resultado durante mais de 90 minutos para depois acontecer isto…

Terá sido mais ou menos isso que jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos do Villa San Carlos pensaram depois do golo que sofreram ao minuto 90+7 e que ditou a derrota na casa do Talleres de Remedios de Escalada [1-0], no terceiro escalão do futebol argentino.

Tudo começou com uma desatenção do guarda-redes Akimenco, que colocou a bola no solo sem se aperceber da presença de Eugenio Olivera nas suas costas.

O avançado do Talleres roubou-lhe o esférico e rematou para a baliza do Villa San Carlos, onde dois defesas se atrapalharam e acabaram por fazer um dos autogolos mais surreais do ano.

Considera a descrição exagerada? Veja por si mesmo: