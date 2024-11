Depois de o influencer «Spreen» ter sido titular diante do Vélez Sarsfield (1-1), os argentinos do Deportivo Riestra desculparam-se pela «ação de marketing», que motivou inúmeras reações negativas.

«Infelizmente, esta ação de marketing gerou muitas opiniões negativas. Queremos apresentar as nossas mais sinceras desculpas a quem se sentiu ofendido», assumiu o clube no comunicado.

Iván Buhajeruk, conhecido como Spreen, tem 24 anos e nunca foi jogador de futebol, mas teve a oportunidade de jogar durante um minuto pela equipa. O objetivo do clube foi «atrair novos públicos», até porque o influencer tem mais de 17 milhões de seguidores nas diferentes redes sociais.

O Deportivo Riestra garantiu ainda que não teve intenção de desrespeitar o futebol argentino, nem o adversário, que é líder do campeonato. «O nosso objetivo foi [e é] atrair novos públicos para o futebol, gerando pontes entre diferentes mundos e plataformas para continuar a promover o produto e o nosso clube, vivendo um momento histórico na primeira divisão.»

O clube argentino citou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que já mostrou preocupação com o pouco interesse dos jovens pelo futebol, sublinhando que a intenção de incluir Spreen no jogo era apenas a de «captar as novas gerações que hoje são movidas pelas redes sociais a partir de influenciadores».

O episódio motivou críticas de dirigentes, treinadores e jogadores das equipas argentinas. O Comité de Ética da Associação do Futebol Argentino (AFA) já abriu uma investigação ao caso, considerando que pode representar «uma conduta suscetível de prejudicar a reputação e a integridade do futebol argentino».

O Deportivo Riestra, que chegou este ano pela primeira vez ao escalão principal argentino, ocupa atualmente a nona posição.