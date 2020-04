O futebolista colombiano Sebastián Villa, do Boca Juniors, foi acusado, durante a madrugada desta terça-feira, de violência doméstica pela companheira Daniela Cortés.

Cortés relatou e mostrou, através da rede social Instagram, imagens sensíveis de agressões que sofreu, visando o jogador de 23 anos como autor das mesmas.

Esta tarde, o Boca Juniors confirmou que está em contacto com «os advogados e representantes» do futebolista Sebastián Villa, bem como com a justiça, para apurar os factos.

«A partir de agora, o clube coloca-se à disposição da justiça em tudo aquilo em que possa colaborar para o esclarecimento do sucedido, de acordo com o compromisso assumido por esta direção na matéria de Direitos Humanos e questões de género», refere o campeão argentino, em comunicado.

Villa representa o Boca Juniores desde 2017, após ter jogado no Tolima, da Colômbia.