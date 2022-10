O jogo entre o Gimnasia de La Plata e o Boca Juniors ficou marcado por confrontos entre os adeptos dos dois conjuntos. Uma pessoa morreu e três ficaram feridos, de acordo com as autoridades argentinas.



Leonardo Morales, jogador do Gimnasia, relatou o terror vivido no Juan Carmelo Zerillo. «De repente veio gás pimenta, as pessoas começaram a correr e ninguém percebia o que se estava a passar. Até que o fumo chegou e foi o desespero total», começou por contar ao jornal «Olé».



«Tenho um filho de dois anos e seis meses e ele não conseguia respirar. Quando o levei para o balneário fui-me abaixo... vê-lo tão mal doeu-me muito. Imagino o que sentiram as pessoas que também passaram mal», acrescentou.



O central explicou ainda de que forma os jogadores tentaram auxiliar as pessoas. «Ficámos sem água no balneário para a dar às pessoas, ajudámos com o pouco que tínhamos», atirou.



Recorde como tudo aconteceu: