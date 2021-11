Jonás Gutiérrez terminou na noite de segunda-feira a carreira.

Aos 38 anos, o internacional argentino jogou pela última vez na derrota do «seu» Almagro na receção ao Ferro Carril Oeste (3-2), em jogo da segunda divisão argentina.

Gutiérrez destacou-se sobretudo ao serviço do Newcastle, emblema ao qual esteve vinculado durante sete temporada. A ligação aos magpies não acabou, no entanto, da melhor maneira: o médio foi diagsnoticado com cancro nos testículos e acusou o clube de o ter despedido por causa disso.

Na Europa, Jonás Gutiérrez representou ainda o Maiorca, o Norwich e o Deportivo da Corunha, ele que se estreou no futebol profissional ao serviço do Vélez Sarsfield.