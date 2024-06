Inicialmente autorizado pelas autoridades, o leilão da Bola de Ouro ganha por Diego Maradona, em 1986, foi proibido pelo Tribunal de Recurso de Versalhes que ordenou, esta quarta-feira, o confisco do troféu junto de um terceiro, enquanto se aguarda uma decisão. O valor inicial do leilão era de 9,2 milhões de euros.

Isto acontece depois de os herdeiros do mais famoso futebolista argentino terem agido judicialmente contra este leilão. Segundo o Tribunal de Recurso, existe um verdadeiro litígio que o juiz não resolveu, relacionado com a propriedade do troféu entregue a Maradona.

A família de Diego Maradona alega que a Bola de Ouro foi colocada num cofre do Banca della Provincia di Napoli, em Nápoles, um banco assaltado alguns meses mais tarde por vários membros de uma organização mafiosa. A Bola de Ouro só reapareceu quase 30 anos mais tarde, através de um cidadão franco-argelino residente em França.

Esta foi a única Bola de Ouro ganha por Diego Armando Maradona, na sequência da vitória no Mundial de 1986, no México.