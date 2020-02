Diego Maradona, em declarações à Gazzetta Dello Sport, comparou-se a Messi, depois do astro argentino ter jogado nesta terça-feira em Nápoles, tendo dito que o astro do Barcelona não conseguiria fazer o que «El Pibe» fez em Itália.

«Gostava de o ter enfrentado. Ele veio jogar ao San Paolo [n.d.r estádio do Nápoles] quando o San Paolo está em declínio. O Messi não viveu o que eu experienciei. Essa é a minha vantagem sobre ele, mas ele poderia, facilmente, jogar no Nápoles. No entanto, acho que ele não seria capaz de fazer o que eu fiz, quero sublinhá-lo. Mas gostava que houvesse um Messi ao Nápoles», disse Maradona.

De recordar que o Barcelona empatou, nesta terça-feira, em Itália frente ao Nápoles a uma bola, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.