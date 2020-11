Noite de emoções na Bombonera, com Boca Juniors e Newell's frente a frente escassos dias após a morte de Diego Armando Maradona, ex-jogador dos dois clubes.

Ao intervalo do jogo, os holofotes do mítico estádio de Buenos Aires apagaram-se na totalidade, ficando acesa uma única luz, como aconteceu há dias: a do camarote que pertencia a El Pibe e onde estão expostas algumas fotografias dele.

Dalma, a filha mais velha, assistiu ao jogo nesse lugar onde Maradona vibrou em tantas tardes/noites de futebol já depois de ter terminado a carreira no final da década de 90 ali mais em baixo: na cancha.

Um momento simbólico imperdível: