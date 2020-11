Leopoldo Luque, o médico particular de Diego Armando Maradona, falou nesta quinta-feira à imprensa argentina, revelando que o antigo jogador apresentou, no pós-operatório, «episódios de confusão».

Numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas à porta do hospital onde Maradona foi operado a um hematoma no cérebro, o clínico revelou que os referidos «episódios de confusão» estão relacionados com «um quadro de abstinência».

«Juntamente, com os médicos, acreditamos que temos de fazer um tratamento à abstinência, que vai durar alguns dias, mas que acreditamos ser o melhor para Diego», referiu Luque, que confidenciou ainda que o antigo jogador já esteve a dançar após a operação.

O Infobae, site argentino, refere que o problema de Maradona está relacionado com consumo de álcool.