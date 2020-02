Paulo Futre completou esta sexta-feira o seu 54,º aniversário. As felicitações ao ex-internacional português sucederam-se por todo o mundo, embora a mais especial tenha chegado da Argentina: foi a de Diego Maradona.



D10S escreveu uma mensagem nas redes sociais para o antigo futebolista luso. «De certeza que não nasceste na América do Sul? Feliz aniversário, Paulo», pode ler-se na legenda de uma foto partilhada na sua conta oficial de instagram.



Ao seu jeito peculiar, Futre respondeu a Maradona. «Isto é muito melhor do que ser felicitado por Jesus Cristo. Estamos a ficar velhos amigo, mas continuas a ser o melhor jogador que vi neste desporto. Mando-te um fortíssimo abraço de Lisboa.»