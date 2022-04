O leilão da camisola com que Diego Maradona marcou os dois golos históricos à Inglaterra, no México 86, está envolto em polémica, com a família a alegar esta quinta-feira que não é a mesma.



A filha do argentino, Dalma Maradona, garante que a camisola que a Sotheby's vai leiloar não é aquela com que o pai marcou os dois golos emblemáticos aos ingleses, mas a que ele usou na primeira parte do jogo.

A filha do ex-campeão mundial alega que o pai não trocaria a emblemática camisola com Steve Hodge e disse que sabe quem está na sua posse, mas evitou informar o nome do dono.



«Não, não é essa a camisola que o meu pai usou na segunda parte. Que vai dizer? Que tem a da primeira parte? É a que usou contra a Inglaterra, mas não tem forma de provar que foi a que o meu pai usou no segundo tempo. Ele não tem a camisola dos dois golos, mas obviamente não vou dizer quem a tem», referiu, citada pelo jornal argentino «Olé».



A camisola a leilão pertence ao ex-internacional inglês Steve Hodge, após troca com o argentino no referido jogo, em que D10S marcou um golo com a ajuda da mão e outro considerado o melhor do século XX, e pode chegar aos 4,7 milhões de euros.

Hodge afirmou há alguns anos ser o dono da camisola histórica, que foi exibida num museu e será leiloada online de 20 de abril a 4 de maio.