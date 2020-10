«Marcas tu?». Captada pela transmissão televisiva, esta pergunta lançada pelo jogador Lucas Ocampos, ao minuto 13 do Argentina-Equador, tornou-se viral.

É que a seleção «albiceleste» ia beneficiar de um penálti, e o destinatário da pergunta de Ocampos era... Lionel Messi.

Perguntar não ofende, como se costuma dizer, mas toda a gente sabia que o penálti seria para Messi, e foi isso que o vídeo tornou-se viral. A ponto de ter dado origem a mais uma produção do casal argentino Jerónimo Freixas e Josefina Cabo, que ficou famoso com um vídeo em que simulavam uma discussão motivada porque o marido queria faltar ao casamento do primo da esposa para ver dois jogos do Mundial: Alemanha-Suécia e Coreia do Sul-México.

Veja o vídeo de Ocampos e Messi e também a nova produção de Jerónimo Freixas e Josefina Cabo: