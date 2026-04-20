Marchesín, ex-FC Porto, operado a rotura do ligamento cruzado anterior
Guarda-redes argentino enfrenta uma longa recuperação
Agustín Marchesín, guarda-redes do Boca Juniors e antigo atleta do FC Porto, foi operado com sucesso a uma lesão grave. O argentino sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
A novidade foi dada pelo Boca Juniors, nas suas plataformas oficiais. Marchesín saiu lesionado de um duelo com o Barcelona SC, do Equador, em partida a contar para a Taça Libertadores. Foi substituído logo aos 11 minutos, em lágrimas, no dia 15 de abril.
Na Argentina, a imprensa avança que a lesão pode ditar o fim de carreira antecipado do guardião de 38 anos. Marchesín representou o FC Porto entre 2019 e 2022.
#ParteMédico— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 20, 2026
Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con resultado exitoso.
