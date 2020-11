Javier Mascherano anunciou neste domingo o fim da carreira profissional, aos 36 anos.

O médio que cumpria a segunda época ao serviço do Estudiantes convocou uma conferência para anunciar o adeus aos relvados.

«Quero anunciar que me retiro hoje do futebol profissional. Quero agradecer a este clube que me deu a oportunidade de acabar a carreira na Argentina», disse.

O jogador destacou-se, sobretudo, ao serviço do Barcelona e da seleção da Argentina, tendo vestido a camisola albiceleste em 147 ocasiões.

Entre os muitos títulos que conquistou ao longo da carreira, destaque para as cinco ligas espanholas, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias e duas medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos.

Formado no River Plate, Mascherano representou o Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona e Hebei China Fortune antes do Estudiantes.