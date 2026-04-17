Médico garante em tribunal estar inocente na morte de Maradona
Leopoldo Luque, ouvido pela primeira vez no processo, defende tese de morte natural
Leopoldo Luque, ouvido pela primeira vez no processo, defende tese de morte natural
O médico pessoal de Diego Maradona garantiu em tribunal, esta quinta-feira, estar inocente no processo que julga a morte do antigo internacional argentino, em 2020.
«Estou inocente e lamento profundamente a sua morte», assegurou o neurocirurgião Leopoldo Luque, ouvido no tribunal de San Isidro, onde estão a ser julgados os sete elementos da equipa médica acusada (médico, psiquiatra, psicólogo e enfermeiros), dez meses depois de um primeiro julgamento ter sido interrompido. Esta é a primeira vez que Leopoldo Luque é ouvido no processo.
Os sete profissionais de saúde estão a ser acusados de homicídio com dolo eventual, isto é, de terem cometido atos negligentes sabendo que poderiam levar à morte. Este tipo de crime pode ser punido com oito a 25 anos de prisão.
Todos negam responsabilidade na morte de Maradona, escudando-se essencialmente no seu papel específico e remetendo mesmo a responsabilidade para os outros.
Luque falou cerca de 30 minutos e defendeu, a exemplo de outros acusados, a tese de morte natural de Maradona, que faleceu com 60 anos, de crise cardiorrespiratória associada a edema pulmonar, quando estava em convalescença após neurocirurgia sem complicações a um hematoma na cabeça.
«O diagnóstico revelado na autopsia foi de insuficiência cardíaca crónica com cardiomiopatia dilatada, que descompensou e se agravou por falta de tratamento», afirmou Luque, citando os peritos. Insuficiência cardíaca «associada a substâncias tóxicas», frisou.
Luque foi apontado por várias testemunhas, no primeiro processo, como um dos principais decisores no grupo ligado a Maradona. O médico recordou que não foi ele a operar o antigo futebolista ao hematoma na cabeça e que não era seu médico em 2007, quando «deixou de receber tratamento cardíaco».
Luque também se distanciou da hospitalização a domicílio, decisão tomada pela equipa médica e família. «Sobre isso, disse explicitamente que sou neurocirurgião, não médico clínico, psiquiatra ou psicólogo.»
Este processo, com duas audiências previstas por semana, deverá prolongar-se por três semanas.