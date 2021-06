A Argentina vai estrear-se contra o Chile na Copa América e Lionel Messi lá estará, pela sexta vez, a tentar conquistar pela primeira vez a prova. Leo, com 33 anos, só conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. Mundiais e Copas América nunca conseguiu.



«É a minha sexta Copa América e nunca pensei poder jogar tantas. Está na hora [de ganhar]. Mas encaro os números com naturalidade, vivo a vida a pensar no dia a dia.», disse Messi na antevisão ao jogo de estreia.



O argentino soma 144 internacionalizações e 72 golos pela albiceleste. Desta vez, sente que estão reunidas as condições para finalmente festejar.



«A forma de jogar da Argentina é bastante clara, grande parte dos nossos jogadores está junta há muito tempo. Por isso, este é o momento de ganhar a Copa América. Sabemos que vai ser um torneio diferente, especial, por tudo o que se passa no mundo. Mas sinto que estamos prontos.»



Messi chegou a abdicar no passado, mas decidiu voltar à seleção, esquecendo as muitas desilusões acumuladas. Será desta? Messi, sempre pragmático, está certo disso.



«Estou sempre disponível porque o meu maior objetivo é ganhar um grande troféu com a seleção da Argentina. Estive muitas vezes perto de o conseguir, mas nunca aconteceu. Continuarei a perseguir isso enquanto for possível. Tive a sorte de ganhar tudo no meu clube, falta-me fazê-lo na seleção.»



O esquerdino pronunciou-se sobre a covid e sobre as mudanças repentinas para o Brasil, depois de Argentina e a Colômbia terem informado que não tinham condições para receber o torneio.



«Claro que estamos preocupados com a covid. Temos medo de ficar infetados, sabemos que temos de seguir todas as instruções com o máximo cuidado. Às vezes até nem depende de nós, é uma sorte.»