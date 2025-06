Lionel Messi e James Rodríguez foram dois dos intervenientes numa das maiores discussões do Argentina-Colômbia (1-1) da última madrugada.

Após a expulsão de Enzo Fernández, Messi envolveu-se numa longa troca de palavras com o ex-FC Porto, que se mostrou completamente surpreendido pela reação do adversário.

«Eu não disse nada», atirou James, que levou resposta de Messi: «Disseste que nos ajudaram na final. Falas muito.»

As palavras de Messi estariam relacionadas com a final da Copa América do ano passado, que a Argentina venceu por 1-0, precisamente diante da Colômbia. James veio a público dizer que «o árbitro teve uma grande influência» no resultado, o que não agradou ao avançado do Inter Miami.