A Argentina assegurou mais uma presença na final da Copa América – a quarta nas últimas cinco edições – ao vencer o Canadá (2-0) na última madrugada. Após o jogo, Lionel Messi, autor do segundo golo da albiceleste, destacou o feito.

«É uma loucura o que fez este grupo, o que vem fazendo a seleção argentina. Depois disto, dá-se mais importância a todas as finais que pude jogar, eu, o Fideo [Di María], Ota [Otamendi]... Que a Argentina possa jogar mais uma final é impressionante», salientou.

«Foi uma Copa mais igualada do que nunca, dura, relvados muito maus, temperaturas muito pesadas, muito difícil de jogar e seleções muito duras, pelo que, voltarmos a fazê-lo, voltarmos a uma final, é para desfrutar. Temos de desfrutar este momento, e tudo o que nos está a passar como seleção, como união, como grupo. Volto a repetir, não é fácil estarmos outra vez numa final, voltar a competir para ser campeões. É muito difícil o que estamos a conseguir, e há que aproveitá-lo. Não é fácil fazer isto», afirmou ainda.

Se Di María já confirmou que vai deixar a seleção argentina após a competição, Messi também admitiu que está a fazer os últimos jogos ao nível internacional. «Estou a desfrutar, como na última Copa América e no último Mundial. Estou consciente, como o Fideo e o Ota, que são as últimas batalhas. Desfrutando ao máximo.»

Já Di María, recordou os episódios dos últimos meses, com ameaças à família na cidade de Rosário. «Antes do jogo com o Canadá, Lio [Messi] disse que queria chegar à final por mim. Estou muito agradecido a todos o que me apoiaram nestes tempos, a minha família, os meus amigos.»