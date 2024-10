Lionel Messi deu algumas pistas quanto ao seu futuro numa entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano, com o argentino a revelar que não se sente inclinado para, depois de pendurar as botas, dar início a uma carreira de treinador.

«Treinador não gostava de ser, mas ainda não tenho claro aquilo que gostaria mesmo de ser no futuro. Dou muito mais valor a tudo o que vivo no dia-a-dia do que antes, por isso só penso em jogar, treinar e divertir-me», destacou o jogador de 37 anos.

No que diz respeito à presença no próximo mundial, que vai ser disputado no Estados Unidos em 2026, Messi confessou que ainda não pensa muito nisso. «A verdade é que não sei, já me fizeram essa pergunta várias vezes, na Argentina sobretudo. Espero ter um bom final de época e depois uma boa pré-temporada, algo que não tive na temporada passada, devido às viagens todas que tivemos. A partir daí quero ver o que acontece, perceber como me sinto. No futebol passam-se sempre muitas coisas. Ainda falta muito tempo, não penso muito nisso. Vou viver o dia-a-dia sem pensar muito além», destacou.

Em relação à forma como Messi quer ser lembrado na memória do público, o jogador do Inter Miami deixou esse cenário aberto à interpretação e vontade de cada um. «Que as pessoas se lembrem de mim como quiserem. Sou muito grato pela minha carreira e por ter conseguido tudo o que consegui graças a Deus. O meu maior sonho era ganhar o Campeonato do Mundo, pelo qual lutei durante muito tempo e que exigiu muito esforço. Tive a sorte de ganhar tudo com o Barcelona, com a seleção nacional, e de ter uma vida e uma família maravilhosa, por isso estou muito grato a Deus por tudo o que passei, e deixo que as pessoas se lembrem de mim como quiserem», referiu ainda.