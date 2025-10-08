Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors, morreu esta quarta-feira, aos 69 anos.

O técnico encontrava-se numa situação clínica bastante crítica e estava a receber tratamento em casa, numa decisão tomada em conjunto com a família. Miguel Ángel Russo tinha sido diagnosticado com um cancro de próstata em 2017 e, desde então, estava a lutar contra alguns problemas de saúde.

A última aparição em público do treinador foi a 23 de setembro, durante um treino do Boca Juniors, sendo que a última vez que tinha estado num banco de suplentes foi a 21 do mesmo mês. Nascido a 9 de abril de 1956, fez toda a carreira de jogador ao serviço do Estudiantes, com um total de 11 golos em 435 jogos, na posição de médio. Conquistou um Campeonato Nacional Argentino e um Campeonato Metropolitano Argentino durante esse período.

Enquanto treinador passou por clubes como o Boca Juniors, o Al Nassr ou o Millonarios, sendo a Taça dos Libertadores (2007) o troféu mais prestigiante que conquistou, precisamente no comando técnico do Boca Juniors.