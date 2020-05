Morreu o adepto mais famoso do Godoy Cruz: Júlio. Ficou conhecido como «El Loco» quando aos 15 anos venceu a lotaria e doou o prémio completo ao clube do coração.



No entanto, é preciso contar a história de Júlio para se perceber de onde surgiu a alcunha. Júlio viveu com os avós até que estes morreram. A vida obrigou-o a crescer rápido: foi viver para as ruas de Mendonza e passou a comer o que conseguia encontrar.



Aos 12 anos descobriu o amor da sua vida: o Godoy Cruz. Volvidos três anos, Júlio viu a sua sorte mudar: ganhou a lotaria de San Juan. Surpreendida pelo prémio, a polícia escoltou-o quando foi receber o prémio.



A história torna-se louca precisamente depois de Júlio ter recolhido o prémio. Apesar de todas as dificuldades que tinha, o jovem decidiu dar todo o dinheiro ao Godoy Cruz, ajudando o clube a concluir o estádio, a colocar novas cadeiras nas bancadas, entre outras melhorias.



«El Loco» conseguiu um emprego no município onde morava a limpar as ruas onde outrora morou e passou a seguir a equipa do seu coração por toda a Argentina e nas deslocações ao estrangeiro. Como forma de homenagem e agradecimento, o Godoy Cruz ergueu uma estátua sua no dia 1 de junho de 2016 e deu o seu nome à avenida onde está situada a sede do clube. Outros seguidores do Godoy usam bandeiras com a sua cara e ajudaram-no sempre quando estava mal de saúde.



Júlio, que estava internado desde a semana passada devido a uma doença pulmonar, acabou por morrer aos 80 anos. Ainda assim, o futebol argentina e o Godoy em especial, não o esquecerão.



«O céu ficou louco de amor, alegria e simplicidade que descanses em paz, Júlio», lê-se numa das muitas homenagens feitas pelo clube nas redes sociais. No final da pandemia de Covid-19, o emblema albiceleste promete homenagear Júlio como este merece.