A juíza Julieta Makintach foi afastada do processo da morte de Diego Maradona e proibida de ocupar qualquer posição judicial por colaborar secretamente numa série de televisão sobre o caso.

A decisão sobre o afastamento da juíza de 48 anos foi tomada esta terça-feira, por unanimidade, por um painel especial de juízes, advogados e legisladores da província de Buenos Aires.

O júri considerou Julieta Makintach culpada, entre outros crimes, de negligência, incumprimento do dever, divulgação de segredos de justiça e abuso de poder.

«Ela mentiu, manipulou, foi parcial, abusou do poder que lhe foi conferido pelo cargo de juíza, usando recursos do Estado para promover um projeto em benefício próprio e em detrimento da justiça», afirmou a promotora Analia Duarte.

Julieta Makintach, uma das três juízas que presidiam o julgamento de eventual negligência por parte de sete profissionais de saúde na morte de Maradona em 2020, tinha sido afastada em maio, quando foi revelado que participou na produção de uma minissérie documental sobre o julgamento. O julgamento foi, depois, cancelado a pedido de várias partes, após dois meses e meio de audiências e o depoimento de mais de 40 testemunhas.

Recorde-se que um novo julgamento do caso Maradona foi recentemente marcado para 17 de março de 2026, com um novo painel de juízes.