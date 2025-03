A Argentina recebeu e goleou o Brasil por 4-1, na qualificação para o Mundial 2026, num jogo em que dominou, vulgarizando a seleção brasileira no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Sem Lionel Messi, e poucas horas depois de ter garantido o apuramento sem entrar em campo, fruto do empate da Bolívia ante o Uruguai, a seleção treinada por Lionel Scaloni entrou com tudo ante o Brasil. A dominar e a jogar bom futebol, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Julián Álvarez, aos quatro minutos.

Pouco depois, aos 12 minutos, Enzo Fernández fez o 2-0. O Brasil ainda reduziu a diferença com um golo de Matheus Cunha, ao minuto 26, após um erro argentino em zona defensiva, de Romero. Porém, antes do intervalo, Alexis Mac Allister fez o 3-1 aos 37 minutos e, na segunda parte, Giuliano Simeone fechou as contas do jogo, com o 4-1 ao minuto 71.

Até final, os campeões mundiais em título não estiveram longe do quinto, mas o 4-1 chegou e sobrou para reforçar a liderança da zona sul-americana de apuramento, agora com 31 pontos, oito acima do Equador, segundo classificado com 23, que empatou ante o Chile (0-0).

O benfiquista Otamendi foi titular e capitão de equipa da Argentina. O jogo teve ainda algumas picardias, habituais entre jogadores nestes duelos entre Argentina e Brasil, sobretudo depois das declarações de Raphinha, internacional brasileiro, antes do encontro.

O resumo do jogo: