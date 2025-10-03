Nicolás Otamendi, defesa-central do Benfica, foi convocado pelo selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, para os jogos de preparação para o Mundial com a Venezuela e Porto Rico.

A lista conta com 28 atletas, entre os quais o capitão Lionel Messi e os estreantes Facundo Cambeses, guarda-redes do Racing, Lautaro Rivero, defesa do River Plate, e Aníbal Moreno, médio do Palmeiras.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025

O jogo com a Venezuela está agendado para o dia 10 de outubro, no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto o duelo com a seleção de Porto Rico acontece três dias depois, no Soldier Field, em Chicago.

O Campeonato do Mundo de futebol realiza-se no próximo ano, de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.

