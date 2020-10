Os argentinos têm seguido a situação de Leo Messi no Barcelona com alguma preocupação. O antigo jogador e agora presidente do Estudiantes de la Plata, Juan Sebastian Verón, considera mesmo que o capitão da albiceleste não está a atravessar um bom momento na Catalunha.

«Noto-o com algum desconforto no momento. Em todos estes anos, o Barcelona tem procurado ser protagonista e parece-me que agora se encontra numa fase de transição, com muitas mudanças e a tentar encontrar uma certa identidade» disse em declarações ao Olé.

O antigo internacional argentino também criticou a postura do Barcelona para com o compatriota.

«Parece-me que, até certo ponto, o clube não tem conseguido acompanhar o Leao, principalmente na formação de um grupo e de uma equipa. E isso, de certa forma, conspira contra o que ele é. Ele sempre procurou ser um jogador competitivo e permanecer no topo», atirou.

Verón, de 45 anos, foi internacional pela seleção argentina em 79 ocasiões.