OFICIAL: Claudio Úbeda deixa o comando do Boca Juniors
Após as eliminações no Torneio Apertura e na fase de grupos da Libertadores
Após as eliminações no Torneio Apertura e na fase de grupos da Libertadores
O Boca Juniors anunciou, esta terça-feira, a saída do treinador Claudio Úbeda.
O despedimento do técnico de 56 anos acontece na sequência das recentes eliminações nos oitavos de final do Torneio Apertura e na fase de grupos da Libertadores.
Úbeda, que foi adjunto de Miguel Ángel Russo, assumiu o cargo em outubro do ano passado, após a morte do histórico treinador.
Juan Román Riquelme, presidente do emblema «xeneize», está agora à procura de um novo treinador, a quem deverá oferecer um contrato de um ano e meio, até ao final de 2027, quando o clube vai a eleições. Riquelme, diga-se, tem sido alvo de muita contestação junto dos adeptos.
El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026
Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk