O Boca Juniors anunciou, esta terça-feira, a saída do treinador Claudio Úbeda.

O despedimento do técnico de 56 anos acontece na sequência das recentes eliminações nos oitavos de final do Torneio Apertura e na fase de grupos da Libertadores.

Úbeda, que foi adjunto de Miguel Ángel Russo, assumiu o cargo em outubro do ano passado, após a morte do histórico treinador.

Juan Román Riquelme, presidente do emblema «xeneize», está agora à procura de um novo treinador, a quem deverá oferecer um contrato de um ano e meio, até ao final de 2027, quando o clube vai a eleições. Riquelme, diga-se, tem sido alvo de muita contestação junto dos adeptos.