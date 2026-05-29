O River Plate anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Nicolás Otamendi. O central argentino deixa o Benfica ao fim de seis temporadas de águia ao peito.

De acordo com o comunicado do emblema argentino, o contrato é válido por uma temporada e meia. Ou seja, assim que o Campeonato do Mundo terminar, o ex-capitão do Benfica trabalhará às ordens de Eduardo Coudet.

Nos seis anos que passou de águia ao peito, o campeão do Mundo em 2022, conquistou duas Supertaças (2023 e 2025), uma Taça da Liga (2024/25) e uma Liga (2022/23).

Esta temporada, Otamendi apontou três golos e quatro assistências em 49 jogos pelo Benfica.