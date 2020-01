Daniele De Rossi anunciou, esta segunda-feira, a saída do Boca Juniors e o final da carreira. O internacional italiano despediu-se do emblema «xeneize» em conferência de imprensa, alegando que sente falta da sua família.



«É uma decisão pessoal. Não está relacionada com problemas de saúde, não aconteceu nada de grave. Tenho necessidade de estar perto da minha filha e da minha família. Ele tem saudades minhas, eu tenho saudades da minha família. Não há outro motivo para sair. Não me desentendi com Riquelme nem com a nova direção. Todos mostraram muito carinho, pediram-me para ficar e estiveram ao meu lado até hoje. A minha decisão é definitiva. Desfrutei muito com os meus colegas», disse o médio citado pelo «Olé».



Logo de seguida, o jogador de 36 anos confirmou que não vai continuar a jogar futebol. «Despeço-me de um clube que me entrou no coração, despeço-me deste desporto que é a minha paixão. Era para ter acontecido em junho, tenho 36 anos e não posso jogar mais dez anos», acrescentou.



Tudo sobre futebol internacional



De Rossi manifestou ambição de continuar num cargo relacionado com o futebol, embora não saiba ainda qual.



«Vou continuar em Itália a trabalhar no futebol, mas não sei em que papel. Vou estar em Roma ou nas cidades à volta», referiu.



Figura da Roma, clube que representou durante 18 temporadas, o transalpino declarou-se ao Boca Juniors.



«Nunca pensei amar tanto o clube que não fosse a Roma. Parte do meu coração ficará aqui. Sabem como é jogar aqui... estes adeptos, a Bombonera, este balneário. Agradeço a Angelici. O Burdisso também teve uma participação especial na minha vinda para aqui. Vou ser do Boca para sempre. Acredito que o destino vai unir-nos outra vez. Vou ver jogos do Boca com os meus amigos. As pessoas transformaram a minha vinda para cá em algo mágico que nunca esquecerei», concluiu.



De Rossi pendura as chuteiras depois de ter representado apenas dois clubes - Roma e Boca Juniors - e com seis títulos conquistados: um Mundial, um Europeu de sub-21, duas Taças de Itália e duas Supertaças italianas.



A despedida de De Rossi: