Após um interregno de três anos e meio depois, Pablo Osvaldo voltou a jogar. O ex-FC Porto entrou na partida entre o River Plate e o Banfield, no Monumental de Nuñez, com novo nome na camisola: Dani Stone.



Poucos minutos após ter entrado, o internacional argentino ficou a centímetros de fazer um chapéu a Armani. Seria um golaço.



De resto, Osvaldo teve um regresso difícil e foi bastante apupado e assobiado. Tudo porque em 2015, num Boca-River, o avançado provocou os adeptos milionários depois de estes terem sido atingidos com gás pimenta pela polícia.



Osvaldo reagiu como é habitual. «Reação do público do River? É normal, mas isso é o menos. Chupem-me um huevo», atirou, na flash interview.



Ora veja: