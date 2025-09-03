O selecionador argentino, Lionel Scaloni, revelou que Nicolás Otamendi não treinou na terça-feira devido a uns «pequenos problemas». No entanto, o defesa-central de 37 anos já está apto fisicamente.

«O Otamendi não treinou porque teve uns pequenos problemas, mas estará disponível hoje», disse Scaloni, em conferência de imprensa, já esta quarta-feira.

Capitão do Benfica, Otamendi está concentrado com a seleção campeã do mundo, que já está apurada para o Mundial de 2026, mas tem ainda duas jornadas da fase de qualificação por disputar, frente à Venezuela e ao Equador, nas madrugadas de 5 e 10 de setembro, respetivamente.

Scaloni admitiu que vai dar oportunidades a alguns jovens que estão a aparecer na seleção argentina. Além disso, confirmou que Lionel Messi será titular no Estádio Monumental, frente à Venezuela, naquele que poderá ser o útlimo jogo com a seleção em solo argentino.

«Pelo que o Leo disse, vai ser um jogo especial, emocionante, lindo. Se for verdade que será o último dele aqui nas eliminatórias, temos de aproveitar e eu serei o primeiro. É um prazer tê-lo connosco e esperamos que as pessoas que forem ao estádio e ele próprio aproveitem porque ele merece», afirmou.