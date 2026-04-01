Nico Otamendi, capitão do Benfica, foi titular na vitória da Argentina frente à Zâmbia (5-0), apontando um golo naquele que foi o último jogo pela seleção em solo argentino.

O defesa de 38 anos recorreu às redes sociais para assinalar este momento marcante, em tom de despedida à nação argentina.

«Orgulhoso do meu país e desta seleção. Termina um capítulo da minha carreira com esta camisola, no nosso país, mas ainda há um objetivo importante pela frente. Argentina, só tenho a agradecer ao longo de todos estes anos», escreveu.

Otamendi não esqueceu o Mundial, no qual a Argentina se vai estrear a 17 de junho frente à Argélia, no primeiro jogo do Grupo J, que tem ainda Áustria e Jordânia. Esta que será a última competição de Otamendi pela seleção argentina.

O capitão das águias vai agora regressar a Portugal, para preparar o próximo confronto do Benfica, que será a visita a Rio Maior, para defrontar o Casa Pia. Jogo marcado para dia 6, às 20h45.