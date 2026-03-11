A Federação Argentina de Futebol (AFA) confirmou através das redes sociais o falecimento de Ricardo Aimar, pai do antigo futebolista do Benfica Pablo Aimar. Atualmente, o argentino é assistente de Lionel Scaloni na seleção do seu país.

«A AFA, em nome do presidente Claudio Tapia e do Comité Executivo, expressa seu mais sincero pesar pelo falecimento de Ricardo Aimar, pai do jogador e atual treinador Pablo Aimar», escreveu a entidade em comunicado.

Ricardo Aimar dedicou a sua vida a clubes regionais como o Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Río Cuarto e Club Atlético Belgrano Norte, como futebolista e treinador.

A mãe de Pablo Aimar, que representou o Benfica entre 2008 e 2013, já depois de ter atuado no Valencia ou River Plate, perdeu a mãe antes do Mundial do Qatar 2022.