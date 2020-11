O histórico jogador argentino Oscar Ruggeri, que somou quase 100 internacionalizações com a camisola celeste, afirmou-se chocado com a decisão do Boca Jrs em reintegrar o jogador colombiano Sebastián Villa, que em abril foi acusado de violência doméstica.

Formado nos xeneizes, Ruggeri, de 58 anos, criticou a opção do clube perante a gravidade do que está em causa no caso de Villa.

«Um dia, a rapariga aparece com a cara toda marcada e depois tudo segue como se nada fosse? Não pode ser assim. Eu nunca levantei a mão aos meus filhos, vem um tipo de fora e bate na minha filha e tudo segue normalmente só porque ele é jogador de futebol? Não, não aceito isso», declarou à ESPN.

«Eu aplaudi a decisão do Boca [de afastar o jogador], mas agora digo muito mal. Seja quem for, não me interessa. Eu pensava que tudo estava claro, as agora ele jogou e parece que está tudo bem. E não está. Com os cobardes que batem em mulheres, isto não está bem», aponta.